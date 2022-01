Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne, Wolken und Nebel. Am Dienstag ist es tagsüber teils trüb, teils sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen zwei und fünf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es dann neblig. Örtlich kann es etwas regnen - bei Tiefstwerten zwischen null und minus vier Grad. Vor allem in höheren Lagen kann es glatt werden. Am Mittwoch bleibt es meist bedeckt, vereinzelt ist noch etwas Sprühregen möglich, oft bleibt es aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und vier Grad, im Bergland minus ein bis ein Grad.

