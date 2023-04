Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken bei vereinzelten Schauern ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 15 Grad, in Hochlagen etwa 9 Grad. Die Meteorologen erwarten einen mäßigen bis frischen Wind mit starken Böen. In exponierten Lagen sind teils stürmische Böen möglich.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Mittwoch beginnt bedeckt und regnerisch, ehe der Nachmittag Auflockerungen und sonnige Phasen mit sich bringt. Später können Schauer oder kurze Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad.

Am Donnerstag erwartet der Wetterdienst meist dichte Wolken mit kurzen sonnigen Abschnitten. Gelegentlich soll es bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad regnen oder schauern.

