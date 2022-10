Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter rechnen. Zeitweise sei auch mal die Sonne zu sehen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Außerdem sei es für die Jahreszeit weiter recht mild.

Mainz (dpa/lrs) - Am Freitag erwartet der DWD ab dem Vormittag bis zum Nachmittag schauerartig verstärkten Regen und lokal einzelne Gewitter mit Starkregen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter. Im Tagesverlauf ziehe der Niederschlag ab und es lockere auf - bei maximal 16 bis 20 Grad.

Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken gehe es am Samstag weiter, so der Experte. Vor allem im Süden gebe es aber wieder einzelne Schauer, sonst sei es weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. Am Sonntag sei es wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewitter. Auch Starkregen sei erneut nicht ausgeschlossen.

