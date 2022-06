Offenbach (dpa/lrs) - Heißes Wetter mit viel Sonnenschein erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Wochenende. Für den Samstag rechnen die Meteorologen mit bis 38 Grad in niedrig gelegeneren Gebieten, bis zu 32 Grad im nördlichen Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen von etwa 36 Grad. Allerdings kann es im Verlauf des Tages zu Schauern und Gewittern kommen. Teilweise sind nach Angaben des DWD auch Hagelschauer möglich.

Wegen der Trockenheit und Hitze besteht in Teilen von Rheinland-Pfalz und im Saarland hohe Waldbrandgefahr. Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag besteht in mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz die zweithöchste Gefahrenstufe am Wochenende. Lokal bestehe am Sonntag auch die höchste Gefahrenstufe. Für das gesamte Saarland sehen die Meteorologen am Wochenende die zweithöchste von insgesamt fünf Gefahrenstufe. Die Lage soll sich in beiden Ländern erst am Montag wieder entspannen.

Die Feuerwehren bitten darum, kein offenes Feuer im Freien zu entzünden, Zigaretten nicht aus dem Auto zu werfen und nur in dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen sowie keine Glasscherben im Freien zu entsorgen beziehungsweise liegen zu lassen. Zeugen, die einen Wald- oder Flächenbrand feststellen, sollen unverzüglich die Feuerwehr verständigen (Nummer 112) und den Einsatzkräften genau sagen, wo sich die Brandstelle befindet.