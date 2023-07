Sonne und Temperaturen bis zu 35 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag bleibt es trocken, tagsüber scheint die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen einige Wolken auf und es wird örtlich bedeckter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 28 bis 32 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte um die 18 Grad. Der Samstag wird dann noch deutlich wärmer als der Vortag. Bei Sonne erreichen die Höchstwerte 31 bis 35 Grad. Auch für den Sonntag sagen die Meteorologen Temperaturen bis zu 35 Grad vorher. (dpa)