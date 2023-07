In Rheinland-Pfalz und dem Saarland scheint in den kommenden Tagen häufig die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Am Donnerstag wird es zunächst sommerlich warm mit Werten von 23 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei weht ein mäßiger Wind von Westen kommend. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad. In der Eifel werden örtlich nur bis zu 5 Grad erreicht. Am Freitag liegen die Höchstwerte dann zwischen 28 und 32 Grad. Auch in höheren Lagen wird es laut Wetterbericht mit 24 bis 27 Grad sehr warm. Mit Regen sei weder am Tag noch in der Nacht zu rechnen.

