Heißes Wetter mit viel Sonnenschein erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Wochenende. Die Temperaturen können bereits am Freitag Höchstwerte von bis zu 32 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen können es bis zu 28 Grad werden. Für den Samstag rechnen die Meteorologen mit bis zu 32 Grad im nördlichen Bergland und 38 Grad in niedrig gelegeneren Gebieten. Auch am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen von etwa 36 Grad. Allerdings kann es im Verlauf des Tages zu Schauern und Gewittern kommen. Teilweise sind nach Angaben des DWD auch Hagelschauer möglich. DWD-Vorhersage