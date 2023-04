Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und ohne Regen. Die Temperaturen erreichen am Montag Werte zwischen 7 und 11 Grad und 6 bis 9 Grad in Hochlagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zu Dienstag kühlt es bei verbreitetem Frost auf bis zu minus 5 Grad und in der Eifel auf bis zu minus 7 Grad ab.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Auch der Dienstag bleibt laut DWD trocken und mancherorts wolkig mit Höchstwerten zwischen 6 und 10 Grad und 4 bis 8 Grad in höheren Lagen. Am Mittwoch soll es demnach ebenfalls niederschlagsfrei bleiben. Allerdings rechnet der DWD an dem Tag am Nachmittag und Abend mit stark bewölktem Wetter. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 11 Grad. Erst in der Nacht zu Donnerstag könne es wieder etwas Regen oder Schnee geben.

DWD-Vorhersage