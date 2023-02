In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es in den kommenden Tagen viel Sonne, in den Nächten wird es aber sehr kalt und glatt. Der Dienstag startet trocken und freundlich mit Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch ziehen dann vereinzelt Wolken auf und es wird mit Tiefstwerten zwischen minus vier und minus neun Grad sehr frostig. Örtlich kommt es zu Reifglätte. Ganz ähnlich sieht es am Mittwoch aus. Tagsüber bleibt es trocken und sonnig, bei Werten zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht kühlt es laut Meteorologen auf minus fünf bis minus neun Grad ab. Örtlich sei erneut mit Reifglätte zu rechnen. (lrs)