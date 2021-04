Am Ostersonntag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst noch freundliches Wetter, bevor zum Wochenbeginn Regen und Wolken über die Region ziehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, startet der Sonntag zunächst heiter bis wolkig, im Nordwesten aber stark bewölkt. Im Laufe des Tages klart der Himmel auch im Nordwesten auf. Bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad bleibt es trocken.

Am Montag bleibt es im Süden zunächst noch gering bewölkt. Von Nordwesten ziehen Wolken und schauerartiger Regen über die Region. Laut Vorhersage sind auch einzelne kurze Graupelgewitter möglich. Die Höchsttemperatur liege zwischen vier und neun Grad. Auch am Dienstag ziehen Wolken und Schauer über die Bundesländer - bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad.