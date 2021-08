Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag ist am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Folgen der Flutkatastrophe zu beraten. Zu Beginn erhoben sich die Abgeordneten zu einer Schweigeminute von ihren Plätzen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) erinnerte an die letzte Plenarsitzung des Parlaments vom 14. Juli, kurz vor der Flutkatastrophe. «Mindestens 133 Menschen haben in der Nacht zum 15. Juli ihr Leben verloren», sagte Hering mit Blick auf die Todesopfer allein in Rheinland-Pfalz. Die Sondersitzung wurde von der Landesregierung beantragt.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag ist am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Folgen der Flutkatastrophe zu beraten. Zu Beginn erhoben sich die Abgeordneten zu einer Schweigeminute von ihren Plätzen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) erinnerte an die letzte Plenarsitzung des Parlaments vom 14. Juli, kurz vor der Flutkatastrophe. „Mindestens 133 Menschen haben in der Nacht zum 15. Juli ihr Leben verloren“, sagte Hering mit Blick auf die Todesopfer allein in Rheinland-Pfalz. Die Sondersitzung wurde von der Landesregierung beantragt.