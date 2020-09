Das Uniklinikum in Homburg sei deutlich überfordert gewesen, als es in den Jahren 2012 und später mit Verdachtsfällen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Hals-, Nasen-Ohren-Klinik konfrontiert wurde. Die Rechtsaufsicht und die Staatsanwaltschaft seien nicht informiert worden. Das sagte der als Zeuge im Saar-Untersuchungsausschuss geladene Sonderermittler Harald Schnur am Dienstag in seiner deutlichen Kritik.

Wenn Harald Schnur, 58, am Uniklinikum in Homburg auftaucht, dann herrscht offenbar Angst. Er ist Sonderermittler in Sachen Missbrauchsverdacht am Uniklinikum. „Alle haben Angst, etwas Falsches zu sagen“, meint Schnur im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Unabhängig von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll er am Klinikum der Frage nachgehen, wie die medizinische Einrichtung mit dem Verdacht des Missbrauchs umging, was dran ist an den Vorwürfen und wer wann etwas gewusst hat. Er kann Akten durchforsten – die der Ermittler und der Patienten – und Personal befragen. Aber reden wollen nicht alle. Offenbar herrscht Angst vor Vorgesetzten, Angst davor, den Job zu verlieren. Angst vor Kollegen, womöglich als Verräter dazustehen.

Klinikum macht keinen einzigen Fall publik

Schnur arbeitet im Auftrag der saarländischen Staatskanzlei, die die Rechtsaufsicht über das staatliche Klinikum hat, und er hat jede Menge zu tun. Zunächst sollte er sich nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im vergangenen Jahr um womöglich Hunderte Fälle „medizinisch nicht indizierter“ Untersuchungen von Kindern durch einen später verstorbenen Assistenzarzt kümmern, dann kamen Verdachtsfälle im Bereich der HNO hinzu. Darüber hinaus ermittelt die Saarbrücker Staatsanwaltschaft gegen den mittlerweile suspendierten HNO-Klinikdirektor wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe auf drei frühere Mitarbeiterinnen. Kein einziger Fall wurde durch das Klinikum selbst publik gemacht.

Zwei weitere Prüfungen in der HNO

Am Dienstag sagte Schnur erstmals als Zeuge im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Komplex HNO aus. Nach polizeilichen Durchsuchungen im November 2019 ermittelte die Staatsanwaltschaft in der HNO zunächst zu sieben Verdachtsfällen aus 2012 und 2014. Schnur zufolge werden nun zwei weitere Fälle geprüft. Der Sonderermittler schließt seiner Darstellung nach sexuellen Missbrauch von Kindern im OP-Bereich der HNO „mit ziemlicher Sicherheit“ aus, stellt dem Homburger Klinikum aber ein schlechtes Zeugnis aus, wie es mit den Vorfällen umging.

Wurde Mutter von Strafanzeige abgeraten?

Einer Mutter soll von Klinikseite abgeraten worden sein, Strafanzeige zu stellen. Das wiederum wird in Homburg bestritten. Obwohl es zum damaligen Zeitpunkt schon eine Kinderschutzgruppe am Haus gab, war die laut Schnur ebenso wie die ganze Einrichtung „völlig überfordert“ mit den Vorwürfen. Die Fälle wurden zwar intern gemeldet und teils auch heftig debattiert. Aber nie habe das Klinikum Strafanzeige gestellt, so Schnur. Heute gebe es Konzepte, anders damit umzugehen. Von Vertuschung will der Sonderermittler nicht sprechen. Das tun dagegen die Fraktionen der Linke und der SPD. Der Versuch der Aufklärung geht weiter.