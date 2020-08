Mainz (dpa/lrs) - Für rund 20 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz hat am Montag eine Sommerschule mit Nachhilfe in Deutsch und Mathematik begonnen. Das landesweite Programm mit 345 Angeboten sei bundesweit einmalig, sagte der Staatssekretär im Bildungsministerium, Hans Beckmann (SPD), vor dem Besuch eines Kurses am Montag in der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim. «Wir sind sehr froh, dass es so gut angenommen wird.» Zusammen mit den Kommunen werde jetzt überlegt, das Angebot in den Herbstferien zu wiederholen.

«Dieses Angebot soll den Schulunterricht nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen», sagte Beckmann. «Wir schaffen eine Möglichkeit, dass grundlegende Inhalte in Deutsch und Mathe wiederholt werden.» Damit solle gerade denjenigen Schülerinnen und Schülern, die nach der Schließung der Schulen wegen der Corona-Pandemie Mitte März Lerninhalte versäumt hätten, die Perspektive für einen guten Start ins neue Schuljahr gegeben werden. In der Landeshauptstadt Mainz habe es mit 960 Anmeldungen einen großen Andrang für das Angebot gegeben, sagte der Mainzer Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD).

Geleitet werden die Kurse von Freiwilligen. Dafür haben sich rund 4500 Menschen gemeldet, unter ihnen Lehramtsstudierende und -anwärter sowie Lehrkräfte, pensionierte Lehrkräfte oder auch ältere Schülerinnen und Schüler, die dafür geschult wurden. Für ihren Einsatz in den Ferien erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Das Land hat für die «Sommerschule RLP» 500 000 Euro bereitgestellt.