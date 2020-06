Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Wochenende hin überwiegend sommerlich. Es wird sonnig und heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 28 und 31 Grad, im Bergland um die 26 Grad. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen laut DWD die 30-Grad-Marke knacken, am Freitag seien bis zu 32 Grad möglich. Am Freitagnachmittag kann es von der Eifel bis in die Pfalz aber auch teils kräftig schauern und gewittern.