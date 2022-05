Das Wochenende bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland sommerlich-warmes Wetter. Am Samstag sei es vielfach sonnig bei Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. Nachts kühlt es deutlich ab, in der Eifel können es sogar nur vier Grad werden. Am Sonntag bietet sich ein ähnliches Bild. Die Höchstwerte klettern auf sommerliche 25 bis 30 Grad, Niederschläge sind bislang keine absehbar.

Offenbach (dpa/lrs) - Das ändert sich dann zu Wochenbeginn. Der DWD erwartet am Montag zahlreiche Regenschauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Örtlich besteht Unwettergefahr.

Wettervorhersage Rheinland-Pfalz und Saarland