Der Dienstag bringt den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonniges und trockenes Wetter. Gebietsweise wird es wolkig bei Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch ziehen vor allem im Norden mehr Wolken auf und die Temperaturen sinken auf bis zu neun Grad, in Muldenlagen der Eifel auf bis zu sechs Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Mittwoch startet sonnig, bevor im Tagesverlauf vor allem im Westerwald dichtere Wolkenfelder aufziehen und es etwas regnet. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 25 Grad. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es wolkig und regnet zeitweise bei Tiefstwerten bis zu zehn Grad. Der Donnerstag zeigt sich dann bewölkt und mit Regen, der erst zum Nachmittag nachlässt. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu 26 Grad. Im Bergland kann es zu starken Böen kommen. Die Nacht auf Freitag bleibt weitgehend trocken und die Temperaturen sinken auf bis zu elf Grad.

