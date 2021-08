Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich am Mittwoch und in den kommenden Tagen über sonniges Wetter und steigende Temperaturen freuen. Die Temperaturen kletterten auf bis zu 29 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Der Himmel bleibe den Experten zufolge am Vormittag weitgehend bewölkt, klare im Tagesverlauf aber auf. In höheren Lagen sei mit Temperaturen bis zu 22 Grad zu rechnen.

Nach einem meist regenfreien Mittwoch bleibe auch die Nacht zum Donnerstag bei Tiefsttemperaturen von bis zu acht Grad trocken. Den DWD-Meteorologen zufolge seien aber Nebel und Dunstfelder möglich.

Auch in den kommenden Tage bleibe es weiterhin sonnig und warm. Die Temperaturen am Donnerstag und Freitag klettern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf bis zu 32 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-800693/2