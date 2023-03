Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Weiter-wie-vor-der-Krise gibt es im Tourismus nicht in Rheinland-Pfalz. Die Branche hat schwer gelitten. Sie hat dennoch in der Pandemie auch eine Chance gesehen. In der Digitalisierung gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Im Marketing sind neue Zielgruppen in den Blick geraten.

Die Tourismus-Branche hat durch die Corona-Krise starke Einbußen hinnehmen müssen. Doch die Beteiligten haben in der Zeit, in der vieles zwangsläufig ruhte, auch eine große Chance gesehen. Das