Mit starken Schauern und örtlichen Gewittern ist am Pfingstwochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu rechnen. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch niederschlagsfrei und sonnig bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad, im nördlichen Bergland auf etwa 18 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Freitagmorgen kann es dann im Südwesten zu Schauern kommen. Spätestens am Freitagmittag werden kräftige Schauer und Gewitter mit teils stürmischen Böen erwartet. Die Maximaltemperaturen schwanken dabei zwischen 22 und 27 Grad.

Dieser Trend setzt sich am Samstag und am Pfingstsonntag fort. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad im Tiefland und bis zu 22 Grad im höheren Bergland. Auch am Montag dürfte es laut DWD regnerisch bleiben - auch wenn die Niederschlagsmenge etwas nachlassen soll. Zudem könnte es etwas kühler werden mit Höchstwerten bei etwa 23 Grad.

Wettermeldung des DWD