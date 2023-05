In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland müssen sich die Menschen auf Schauer und Gewitter einstellen. Nach einem verregneten Freitagvormittag komme es auch im weiteren Tagesverlauf noch zu Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien kürzere Gewitter mit Windböen und Starkregen gerade im Norden nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen laut DWD maximal zwischen 15 und 20 Grad und in höheren Lagen bei maximal 14 Grad. Hinzu kommt schwacher bis mäßiger Wind. Am Samstag gibt es demnach weiterhin viele Wolken über den beiden Ländern. Vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz komme es wieder zu Schauern, auch kurze Gewitter seien dann nicht ausgeschlossen, hieß es zudem vonseiten des DWD. Das Thermometer zeigt maximal 17 bis 21 Grad und 16 Grad in den höheren Lagen an. Dazu geht laut DWD wieder schwacher bis mäßiger Wind. Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt und teilweise heiter. Im Laufe des Tages könne es allerdings weitere Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad und in den Hochlagen bei ungefähr 15 Grad. Der Wind geht wie an den Tagen zuvor auch schwach bis mäßig.

Wetterbericht des DWD