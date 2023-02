Der Fastnachtsdienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird freundlich mit viel Sonne. Es wird frühlingshafte Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Richtung Westerwald kann der Himmel demnach etwas stärker bewölkt bleiben. Die Nacht zum Mittwoch bleibe trocken, stellenweise bilde sich Nebel, bei Tiefstwerten zwischen vier und null Grad. Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen mehr Wolken. Ab dem Nachmittag komme auch Regen hinzu. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es bewölkt, wie die Wetterexperten meldeten.

Vorhersage DWD