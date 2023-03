In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland können sich die Menschen auf einen Dienstag ohne Niederschlag freuen. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad, im Bergland bei 5 bis 8 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dazu geht meist schwacher Wind.

Barweiler (dpa/lrs) - Der Ausläufer eines Tiefdruckgebietes sorgt jedoch nach DWD-Angaben am Mittwochnachmittag und -abend für lokal schauerartig verstärkten Regen. Die Temperaturen steigen derweil auf zwischen maximal 14 und 18 Grad und in höheren Lagen auf maximal 12 bis 14 Grad. Dazu kommt in beiden Ländern schwacher, im Laufe des Tages auch mäßiger Wind.

Am Donnerstag gibt es über Rheinland-Pfalz und dem Saarland einige Wolken sowie gebietsweise Schauer und auch einzelne teils kräftige Gewitter, teilte der DWD mit. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 15 bis 19 Grad und in den Hochlagen von Eifel und Westerwald gut 13 Grad an. Es geht nach DWD-Angaben ein mäßiger bis frischer Wind mit verbreitet starken Böen, welche sich bei Schauern und Gewittern und in höheren Lagen der Länder mitunter zu Sturmböen steigern können.

Wetterbericht des DWD