In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das sommerliche Wetter zur Wochenmitte nur von vereinzelten Schauern getrübt. Diese kann es vor allem am Mittwochabend im Norden geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Ansonsten bleibt es im Tagesverlauf heiter. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 34 Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwarten den Norden erneut vereinzelte Schauer, während es im Süden trocken bleibt und nur wenige Wolken am Himmel zu sehen sind.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Donnerstag gibt es den Meteorologen zufolge Sonne pur bei Werten von 27 bis 31 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bewölkt oder klar. Regen bleibt meist aus. Es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad.

Wetterbericht DWD