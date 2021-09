Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt freundlich. Der Donnerstag startet örtlich mit Nebel, der sich am Vormittag zunehmend auflöst, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf wird es meist heiter, sonnig und warm mit 23 bis 25 Grad. Die Nacht zum Freitag wird trocken und klar oder nur gering bewölkt. Örtlich kann es nebelig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 7 Grad.

Auch am Freitag wird es laut DWD nach örtlichem Nebel sonnig und trocken. Am Nachmittag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf spätsommerlich-warme Temperaturen bei 23 bis 27 freuen.

Wettervorhersage RLP & Saarland