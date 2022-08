Die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet bewölkt mit Regen und Gewittern. Zwar lockert das Wetter im Laufe des Tages mehr und mehr auf, doch sind vor allem ab dem Nachmittag Schauer und örtlich Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Vorderpfalz kann es bis zu 30 Grad Celsius warm werden, in der Hocheifel werden es um die 22 Grad. In der Nacht zu Dienstag klingen die Schauer dann wieder ab. Es bleibt trocken.

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 27 bis 31 und am Mittwoch sogar auf zwischen 31 und 35 Grad. Das Wetter wird nach DWD-Angaben heiter, sonnig und niederschlagsfrei.