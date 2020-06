Mainz (dpa) - Der Mainzer Stürmer Taiwo Awoniyi hat bei seinem Sturz auf den Kopf im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg nach ersten Angaben eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Das berichtete der TV-Sender Sky am Sonntagabend nach dem 1:0-Sieg des FCA.

In der 17. Minute war der 22-jährige Nigerianer nach einem Kopfballduell mit dem Kopf ungebremst auf den Rasen gestürzt. Er war von der Schulter von Felix Uduokhai am Kopf getroffen worden. Awoniyi musste nach minutenlanger Behandlung mit einer Halskrause vom Platz getragen werden, war aber vor dem Transport in das Krankenhaus ansprechbar, hieß es. Eine Diagnose gab es zunächst nicht.