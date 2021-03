Saarbrücken (dpa/lrs) - Im vergangenen Jahr waren weniger Pendler zur Arbeit nach Saarbrücken unterwegs als noch 2019. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, pendelten etwa 55 700 Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz in einem anderen Bundesland oder im benachbarten Frankreich für ihren Job in das Saarland. Wie aus den Daten hervorgeht, waren das etwa 1700 oder 2,9 Prozent weniger Menschen als zwölf Monate zuvor. Umgekehrt waren 2020 auch 34 000 Saarländer zum Arbeiten in Regionen außerhalb ihres Bundeslandes gereist.

Nach der Statistik kamen aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz etwa 27 300 Frauen und Männer zum Arbeiten in das kleinste Flächenland der Republik. 14 800 Menschen kamen aus Frankreich - vor allem aus Lothringen. „Im Vergleich zum Vorjahr war dies bei den französischen Einpendlern ein Rückgang um rund 1500 oder 9,1 Prozent“, heißt es von der Bundesagentur. Dies sei vermutlich auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schritte zur Eindämmung der Infektionszahlen zurückzuführen.

Von den 55 700 Pendlern, die ins Saarland zur Arbeit reisten, hatten 7800 Menschen eine akademische Ausbildung, 33 000 Frauen und Männer hatten eine abgeschlossene Berufsausbildung. Etwa 7600 Pendler waren ohne Berufsabschluss. Den Daten zufolge war der größte Anteil der Arbeitnehmer mit 16 600 Personen - also fast 30 Prozent - im verarbeitenden Gewerbe tätig.

Knapp 14 Prozent der Menschen - 7900 Personen - waren im Handel beschäftigt. 7500 Pendler arbeiteten beispielsweise im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung oder sonstiger Dienstleistungen, etwa bei Wach- und Sicherheitsdiensten oder in Call-Centern (13,5 Prozent). 5500 Frauen und Männer kamen in das Saarland, weil sie im dortigen Gesundheits- und Sozialwesen Jobs hatten. Das waren fast 10 Prozent der Pendler.

