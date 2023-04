Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bianca Prismantas-Emrich war gegen Covid-19 geimpft, als sie sich infizierte. Als Genesene und Geimpfte fordert die 42-Jährige für Impfdurchbruch-Fälle eine Ausnahme von 2G plus. Also: ins Restaurant ohne Test. Ihren Status vergleicht sie mit dem der „Geboosterten“. Was Experten dazu sagen.

Bianca Prismantas-Emrich galt gerade seit sechs Wochen als vollständig geimpft, als sie mit einer Freundin joggen ging und dann wahnsinnige Kopfschmerzen bekam, die Glieder wehtaten. Ihre