An Tankstellen in Rheinland-Pfalz ist es laut ADAC wegen der gesunkenen Energiesteuer am Mittwoch teilweise zu deutlich niedrigeren Spritpreisen gekommen. Wie der ADAC mitteilte, unterschieden sich die Preise von Tankstelle zu Tankstelle noch deutlich und es ließen sich noch keine Angaben über die Preisentwicklungen im ganzen Land machen. Bei Stichproben waren aber teils deutliche Senkungen der Spritpreise feststellbar.

Bei einem Vergleich der Preise am Mittwoch gegen 12 Uhr kostete im Umkreis von zehn Kilometern um Mainz ein Liter Super zwischen 1,879 und 2,169 Euro. Der Liter E 10 kostete im selben Vergleichsraum zwischen 1,819 und 1,929 Euro und der Liter Diesel zwischen 1,879 und 2,009 Euro.

Weitere Prognosen zur Preisentwicklung schwierig

Über die weitere Preisentwicklung lassen sich laut ADAC keine genauen Angaben machen. Einige Tankstellen würden zuerst noch ihre zu den alten Preisen eingekauften Spritbestände verkaufen, bevor Preise dort spürbar in den nächsten Tagen sinken. Der Verkehrsclub rät, die Spritpreise mit Apps und auf Vergleichsportalen im Auge zu behalten. Momentan ist auf mehreren Portalen mit einem sehr hohen Suchaufkommen zu rechnen und es kann zu Fehlermeldungen und Verzögerungen kommen.

Ebenfalls nur spekulieren kann man laut ADAC über einen möglichen Tanktourismus in nächster Zeit. Sollten die Preise hierzulande aber konstant unter denen in Luxemburg liegen, wird man mit Grenzübergängen zur günstigeren Tankstelle rechnen müssen.

