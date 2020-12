Mainz (dpa/lrs) - Der Silvesterabend mit Corona-Beschränkungen ist in Rheinland-Pfalz ruhig angelaufen. «Bis jetzt hatten wir keine größeren Einsätze», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Mainz. «Alles ruhig» hieß es auch aus den anderen Präsidien. Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen im Land an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden.

Mainz (dpa/lrs) - Der Silvesterabend mit Corona-Beschränkungen ist in Rheinland-Pfalz ruhig angelaufen. „Bis jetzt hatten wir keine größeren Einsätze“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Mainz. „Alles ruhig“ hieß es auch aus den anderen Präsidien. Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen im Land an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden.

Die sonst üblichen Silvesterfeiern müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auf zahlreichen Straßen und Plätzen dürfen keine Böller oder Raketen gezündet werden. Ohnehin war in diesem Jahr der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester nicht erlaubt. Menschenansammlungen sollen insgesamt vermieden werden, damit sich das Coronavirus nicht noch stärker ausbreitet.

Das gemeinsame Feiern draußen ist also nicht erlaubt, ebenso wenig wie das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit. Es gelten zudem die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. In einigen Kommunen sind außerdem nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Dort dürfen die Menschen zwischen 21.00 und 5.00 Uhr nur dann ihre Wohnungen verlassen, wenn sie einen „triftigen Grund“ dafür haben.