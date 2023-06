Die 23-jährige Vivien hat die diesjährige Staffel von «Germany's Next Topmodel» gewonnen - ihre Bewerbung schaffte es aber erst im zweiten Anlauf in die engere Auswahl. «Letztes Jahr war ich fest entschlossen, dass ich mich bewerbe», sagte sie am Freitag. Sie habe dann auch ein Bewerbungsvideo abgeschickt. «Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob das jemals angekommen ist», erzählte sie weiter. Sie sei nämlich mit der Bewerbung spät dran gewesen.

Münstermaifeld (dpa) - «Ich war dann natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat», sagte das Model, das aus Münstermaifeld im Landkreis Mayen-Koblenz stammt. Umsonst sei der Aufwand aber nicht gewesen: Für diese Staffel habe sie die alte Bewerbung kurzerhand wiederverwendet. «Ich hab einfach mal geguckt, was passiert. Ich war ja auch mitten in der Ausbildung, also es hat zeitlich bei mir eigentlich gar nicht richtig reingepasst.» Vor der Teilnahme an der Castingshow machte die 23-Jährige eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel.

Im Finale am Donnerstagabend setzte sich Vivien dann gegen vier weitere Kandidatinnen durch und gewann die 18. Staffel des Modelcastings. Sie ist das erste sogenannte Curvy-Model, das Heidi Klum zur Siegerin kürte.

GNTM-Steckbrief Vivien