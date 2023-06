Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Badeunfall in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) ertrunken. Das Kind war am Sonntagnachmittag bei einem Ausflug mit seiner Familie im Losheimer Stausee verschwunden, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Sonntag mitteilte. Nach einer umfangreichen Suche fanden Rettungskräfte den Jungen wenige Stunden später im Wasser im Bereich des Strandbades. Er konnte trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr wiederbelebt werden, wie es weiter hieß.

Losheim am See (dpa/lrs) - Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem Badeunfall aus, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Weitere Details waren am frühen Sonntagabend nicht bekannt.

