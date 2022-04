Eine Siebenjährige ist in Merzkirchen (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Das Mädchen habe am Donnerstagnachmittag in der Ortslage Körrig die Straße überquert, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Per Rettungshubschrauber wurde das Kind in ein Trierer Krankenhaus gebracht, wo es kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten angeordnet.

Merzkirchen (dpa/lrs) - Mitteilung