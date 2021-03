Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind binnen eines Tages 82 weitere Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 29 369 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie das saarländische Sozialministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00). Aktuell gelten 1265 Menschen im Saarland als aktiv infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona gestorbenen Menschen im Saarland stieg auf 904.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - sank weiter auf 61,3. Den höchsten Wert hatte der Landkreis Neunkirchen mit 81,5. Derzeit werden im Saarland 123 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 37 von ihnen auf Intensivstationen (Stand Freitag 0.01 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:210304-99-690824/3