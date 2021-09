Koblenz (dpa/lrs) - Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen eines Tages von 59,0 auf 55,6 gesunken. Der Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Dienstag (Stand 14.10 Uhr) weiter mitteilte, verharrte die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - bei 1,5.

Koblenz (dpa/lrs) - Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen eines Tages von 59,0 auf 55,6 gesunken. Der Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Dienstag (Stand 14.10 Uhr) weiter mitteilte, verharrte die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - bei 1,5.

Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 3,97 Prozent im Bundesland mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 4,03 Prozent). Die Gesundheitsämter meldeten 439 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19, damit erhöhte sich die Zahl auf 3989.