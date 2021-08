Trier/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal hat auch zahlreiche Objekte aus der Sammlung des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler zerstört. Die Vorsitzende des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz, Elisabeth Dühr, geht davon aus, dass rund 30 Prozent der Stücke nicht mehr zu retten waren. Die Sammlung war in einer Tiefgarage gelagert gewesen, da das Museum seit längerem geschlossen ist. Das Depot war geflutet gewesen.

Gerettete Objekte sind inzwischen auf Initiative des Museumsverbandes auf verschiedene Häuser in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen verteilt worden. So hat das das Stadtmuseum Simeonstift Trier zum Beispiel 55 beschädigte Gemälde in Obhut genommen. Kulturministerin Katharina Binz wird sich an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) mit den Leiterinnen der Museen einen Überblick über die betroffene Kunstsammlung machen.

Auch das Dommuseum Mainz samt Filialbetrieb der Restaurierungswerkstatt in Kloster Engelthal, das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz, das ZKM Karlsruhe sowie das Historische Archiv der Stadt Köln hätten verschmutztes Sammlungsgut aufgenommen. Insgesamt zählte die Sammlung des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler mehr als 2800 Objekte. Dazu gehören neben Gemälden auch Steinobjekte und Textilien.

