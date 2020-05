Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden stufen derzeit den Rechtsextremismus als die größte Gefahr für die Demokratie ein. «Seine entschiedene Bekämpfung hat für die Landesregierung weiterhin die oberste Priorität», sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2019 in Mainz. Die Szene radikalisiere sich immer schneller, häufig anonym, ohne in Strukturen eingebunden zu sein.

Die Zahl der Rechtsextremisten im Land habe sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um 85 auf 735 Personen erhöht, berichtete der Minister. Allein 70 davon würden entweder dem Flügel der AfD zugeordnet oder seien aktive Mitglieder der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative, erklärte der Leiter des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz, Elmar May. Konstant geblieben ist dem Bericht zufolge die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten, sie wird weiter auf 20 Prozent geschätzt und sei damit deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt mit etwa 53 Prozent.