Otterbach-Otterberg (dpa/lrs) - Unbekannte haben den Account einer 20-Jährigen bei einem Online-Versandhändler gekapert und Sexspielzeug an ihre Adresse im Landkreis Kaiserslautern liefern lassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Hacker die Sextoys nicht nur bestellt, sondern auch eine Rezension bei dem Händler hinterlassen. Wie viel und was genau bestellt wurde, war nicht bekannt. Die Beamten ermitteln nun, wer hinter der Aktion steckt.