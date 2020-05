Beckingen (dpa/lrs) - Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer im Saarland zwei Verkehrsunfälle verursacht und sich dabei selbst verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Merzig am Donnerstag mit. Einer Streife war der Wagen, der gestohlene Kennzeichen trug, am Montagabend in Beckingen (Kreis Merzig-Wadern) aufgefallen. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrer und verursachte die Unfälle. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fand im Fahrzeug und später in der Wohnung des Mannes eine Waffe sowie erhebliches Diebesgut und Betäubungsmittel. Einige Einbrüche konnten demnach bereits aufgeklärt werden.