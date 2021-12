Kurzfristig und coronabedingt muss der 1. FC Saarbrücken seine Zuschauerkapazität gegen Freiburgs Zweite einschränken. Doch die Erfolgsserie geht weiter. Im letzten Spiel des Jahres ist sogar der Sprung auf einen Aufstiegsrang möglich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Für den 1. FC Saarbrücken ist die Adventszeit 2021 bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. Das 1:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg war bereits der vierte Drittliga-Sieg in Serie und lässt die Saarländer weiter von einem Sprung in die 2. Bundesliga hoffen.

Damit trotzte die Mannschaft von Chefcoach Uwe Koschinat auch der kurzfristigen Zuschauerreduzierung, die aus der neuen Corona-Verordnung im Saarland folgte und die zugelassenen Fans im Ludwigspark auf 4800 Menschen beschränkte.

„Wir spielen nicht mehr so wild wie das in dem ein oder anderen Spiel der Fall war. Das ist eine neue Art“, bilanzierte Koschinat bei Magentasport. Von der Stärke der Gäste war der 50 Jahre alte Fußballtrainer durchaus überrascht. „Wir mussten feststellen, dass der SC für so eine junge Mannschaft in Ballbesitz über eine enorme Ruhe verfügt. Wir sind in der zweiten Hälfte sehr viel hinterhergelaufen.“

Siegtorschütze Manuel Zeitz entschied die Partie mit einem Kopfball kurz vor der Halbzeit. „Wir wollen die Bälle so bringen. Wir sind froh, dass es geklappt hat mit dem Tor. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Abseits war. Hauptsache das Ding war drin“, sagte Zeitz.

Mit 33 Punkten hält Saarbrücken den Kontakt an die Aufstiegsränge. Ein weiterer Sieg gegen den TSV Havelse am Samstag (14.00 Uhr) könnte Saarbrücken gar auf einen Aufstiegsplatz bringen. Voraussetzung wäre, dass Eintracht Braunschweig (35 Punkte) oder Waldhof Mannheim (34) am kommenden Wochenende patzen.