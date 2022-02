Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein mit einer Sturmhaube bekleideter Mann hat eine Seniorin vor einer Bankfiliale in Neukirchen überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 70-Jährige am späten Samstagabend Geld von einem Automaten abgeholt. Beim Verlassen der Bank habe der unbekannte Täter sie dann mit einem Messer bedroht und sei mit dem Bargeld geflüchtet. «Bereits eine Woche zuvor kam es zu einer gleichgelagerten Tat», erklärte die Polizei. Somit könne ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehen.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein mit einer Sturmhaube bekleideter Mann hat eine Seniorin vor einer Bankfiliale in Neukirchen überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 70-Jährige am späten Samstagabend Geld von einem Automaten abgeholt. Beim Verlassen der Bank habe der unbekannte Täter sie dann mit einem Messer bedroht und sei mit dem Bargeld geflüchtet. „Bereits eine Woche zuvor kam es zu einer gleichgelagerten Tat“, erklärte die Polizei. Somit könne ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehen.