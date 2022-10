Eine 84-jährige Frau ist bei einem Raubüberfall in ihrer Wohnung in Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern) leicht verletzt worden. Bislang unbekannte Täter hatten sich am Freitagnachmittag gewaltsam Zugang zu ihrem Apartment verschafft, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie Bargeld und Schmuck entwendet hatten, entkamen sie unerkannt in Richtung eines Feldes.

Mehlingen (dpa/lrs) - Die Seniorin stand nach dem Überfall unter Schock. Ob es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Dieben kam, war bislang unklar; auch um wie viele Täter es sich genau handelte. Zur Fahndung setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein und sucht nun nach Zeugen des Einbruchs.

PM