Im Landkreis Bad Kreuznach hat eine 75 Jahre alte Frau bei einem Wohnhausbrand eine schwere Rauchvergiftung erlitten. Ihr ebenfalls im Haus lebender Sohn musste die Seniorin aus dem Gebäude in Norheim retten, nachdem das Feuer in der Nacht zu Donnerstag im Erdgeschoss ausgebrochen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wird derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Neben ihr wurden vier weitere Familienmitglieder wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung zunächst ins Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile alle wieder verlassen haben.

Norheim (dpa/lrs) - Im Haus befanden sich zudem zwei Katzen und zwei Hunde, wobei ein Hund das Feuer nicht überlebte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Defekt an einem elektrischen Gerät Ursache des Brandes. Die Polizei schätzte den Schaden auf 80.000 Euro.

Pressemitteilung Polizei