Koblenz (dpa/lrs) - Wegen eines falsch geparkten Autos vor einer Koblenzer Metzgerei ist es kurz vor Weihnachten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Senioren gekommen. Ein Ehepaar hatte sein Fahrzeug am Mittwoch im Halteverbot direkt vor der Metzgerei abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Daran störte sich ein Rentner und er fotografierte das falsch geparkte Auto. Dies ärgerte die 66 Jahre alte Frau, die in dem Wagen auf ihren Mann gewartet hatte. Sie stieg aus dem Fahrzeug aus und geriet mit dem Rentner in einen Streit, bei dem sie am Oberschenkel verletzt wurde. Ihr Ehemann hatte dies aus der Metzgerei beobachtet und eilte seiner Frau zur Hilfe. Er schlug auf den Mann ein, wobei dieser Schürfwunden im Gesicht davon trug. Gegen alle drei wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

PM Polizei