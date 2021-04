Bingen (dpa/lrs) - Ein 70 Jahre alter Spaziergänger hat einem Hundehalter nahe Bingen während einer Auseinandersetzung Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht. Der 52-Jährige sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Er hatte demnach gemeinsam mit einem Bekannten am Sonntagvormittag zwei Hunde auf einem Feldweg bei Weiler ausgeführt. Ein Ehepaar beim Spaziergang habe sich vor den nicht angeleinten Hunden gefürchtet. Der 70-Jährige zückte nach den Angaben sein Tierabwehrspray, steckte dieses nach dem Passieren der Hunde jedoch wieder ein. Laut Polizei sprach der Hundehalter ihn an und drohte ihm mit Schlägen, daraufhin besprühte ihn der 70-Jährige.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-356320/2