Mainz (dpa/lrs) - Studenten an den Universitäten in Rheinland-Pfalz müssen im Sommersemester zumindest keine höheren Semesterbeiträge bezahlen. Im Vergleich zum vergangenen Wintersemester bleiben die Summen dafür stabil, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Semesterbeiträge sind keine Studiengebühren, sondern werden von allen Studenten erhoben. Mit dem Geld werden etwa ein Nahverkehrsticket, aber auch Mensen, Wohnheime oder Beratungsangebote finanziert.

Am höchsten sind die Semesterbeiträge für das Sommersemester an der Universität Mainz mit 322,18 Euro, am niedrigsten an der Uni Koblenz-Landau. In Koblenz müssen Studenten 223,20 Euro bezahlen, am Campus Landau 160,30 Euro. Die unterschiedlichen Campus-Beiträge sind laut Universität darauf zurückzuführen, dass in Koblenz auch ein Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr enthalten ist.

Über die vergangenen zehn Jahre sind die Beiträge an allen Universitäten deutlich gestiegen. In Mainz hatte der Beitrag im Sommer 2010 noch bei 204,60 Euro gelegen. Zum Sommer 2020 ist das ein Anstieg um mehr als die Hälfte. «Die Erhöhungen resultieren im Wesentlichen aus der jährlichen Anhebung des Beitrags der Studierenden für das Semesterticket sowie unregelmäßiger Anhebungen der Beiträge an das Studierendenwerk», teilte eine Sprecherin der Universität Mainz mit. Studenten der Uni Mainz können mit dem Semesterticket unter anderem das gesamten Liniennetz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes nutzen.

Auch in Koblenz hat sich der Semesterbeitrag über zehn Jahre hinweg mehr als verdoppelt. Im Sommersemester 2010 mussten die Studierenden noch lediglich 109,00 Euro bezahlen. Der Zuwachs sei vor allem auf das Semesterticket zurückzuführen, erklärte ein Sprecher. Dieses sei 2010 noch auf den Raum Koblenz beschränkt gewesen und in den vergangenen Jahren in der Reichweite deutlich erweitert worden.

Das Sommersemester an den rheinland-pfälzischen Hochschulen wird wegen des Corona-Virus größtenteils in virtueller Form über das Internet stattfinden. Losgehen soll das digitale Sommersemester an diesem Montag (20.4.).