Weil sie auf einem Güterwaggon vermutlich Selfies machen wollten, sind zwei Jugendliche in der Pfalz von einem Stromschlag getroffen worden. Einer der beiden habe reanimiert werden müssen und sei schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern am Montag mit.

Kaiserslautern (dpa) - Zeugen zufolge wollten der 17- und der 18-Jährige in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof Einsiedlerhof Fotos von sich machen. Als sich einer von ihnen auf dem Waggon aufrichtete, berührte er wohl die Leitungen und erlitt einen schweren Schlag. Er stürzte vom Waggon.

Der zweite Jugendliche habe sich auf der Leiter befunden und ebenfalls den Stromschlag gespürt, teilte die Polizei mit. Er konnte heruntersteigen und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

