Hallgarten (dpa/lrs) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Montag in Hallgarten (Landkreis Bad Kreuznach) einen Mann festgenommen, der einen anderen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der mutmaßliche Täter anschließend in seine Wohnung zurück und wurde dort widerstandslos festgenommen. Der Mann stand den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss und wurde zur Polizeidienststelle Bad Kreuznach mitgenommen.

Polizeimeldung