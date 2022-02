Koblenz (dpa/lrs) - Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat es weitgehend eine Seitwärtsbewegung gegeben. Am Samstag waren es 1050,6 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Am Freitag hatte dieser Wert bei 1059,2 gelegen.

Die Gesundheitsämter registrierten in Rheinland-Pfalz 3406 neue bestätigte Corona-Fälle - nach einem Rekordwert von 10.069 Neu-Infektionen am Vortag. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten erhöhte sich nicht, sie belief sich am Samstag wie am Vortag auf 4829.

Die Zahl der gleichzeitig infizierten Menschen stieg auf 116.375. Dies übertrifft beispielsweise die Einwohnerzahl von Koblenz, der drittgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - verringerte sich leicht von 5,85 am Freitag auf 5,66 am Samstag.

Auf den Intensivstationen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag 83 erwachsene Covid-19-Patienten. 36 von ihnen mussten beatmet wurden (Stand 12.05 Uhr).