Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Im Westerwaldkreis haben unbekannte Täter ein Seil quer über einen Wald- und Radweg gespannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Radfahrer das Hindernis entdeckt, so dass er noch rechtzeitig vor einer Kollision stoppen konnte. Der Mann, der im Gelände bei Höhr-Grenzhausen unterwegs war, habe das Seil daraufhin am Sonntag entfernt.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Behörde weist darauf hin, „dass es sich hier nicht um groben Unfug handelt“. Schwere Verletzungen mit Spätfolgen seien nicht auszuschließen.

